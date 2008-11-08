В Іраку знищений один з лідерів "Аль-Каїди"
10:06, 08 листопада 2008Світ
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Абу Газман відповідав за вибухи
В Іраку знищений один з лідерів міжнародної терористичної мережі "Аль-Каїда". Як повідомили представники американських військових і військовослужбовців Іраку, Абу Газман був убитий в районі Тармія, на північ від Багдада, під час рейду в зоні виявлення таємного складу зброї, передає Associated Press.
За повідомленнями представників військових, А.Газман був причетний до терактів з використанням автомобілів, начинених вибухівкою, а також до вербування жінок як смертниць-шахідок.
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