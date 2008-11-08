Барак Обама потелефонував ще шістьом світовим лідерам

Обраний президент США Барак Обама потелефонував у п`ятницю ще шістьом закордонним лідерам, повідомила з посиланням на помічників Обами газета "Вашингтон пост".

Таким чином, на сьогодні Обама після своєї перемоги 4 листопада на президентських виборах в США мав розмову вже з 15-ма світовими лідерами.

За даними помічників, Обама у п`ятницю розмовляв з прем`єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі, прем`єр-міністром Іспанії Хосе Родрігесом Сапатеро, королем Саудівської Аравії Абдаллою, президентом Польщі Лехом Качиньським, президентом Єгипту Хосні Мубараком, президентом Пакистану Асіфом Алі Зардарі.

Розмови тривали, в середньому, від п`яти до десяти хвилин, повідомили помічники.

У четвер, нагадує РІА "Новости", Обама зробив телефонні дзвінки дев`ятьом лідерам, поговоривши з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном Брауном, президентом Франції Ніколя Саркозі, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, прем`єр-міністром Японії Таро Асо, прем`єр-міністром Канади Стівеном Харпером, прем`єр-міністром Ізраїлю Ехудом Ольмертом, прем`єр-міністром Австралії Кевіном Раддом, президентом Мексики Феліпе Кальдероном, президентом Південної Кореї Лі Мен Баком.