Ракет, якими Росія лякає Захід, ще не існує

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у відповідь на розміщення американських елементів системи протиракетної оборони в Європі обіцяє розмістити в Калінінградській області «неіснуючі» оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер».

Про це йдеться в статті «По замкнутому колу», опублікованій в російській газеті «Коммерсант» (№203 (4020) від 8 листопада 2008 року).

Зокрема, пише газета, РІА «Новости» із посиланням на своє "джерело в російському військовому відомстві" вчора повідомило, що до 2015 року "на західному напрямку" буде розгорнуто цілих п`ять бригад оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Ця інформація означає істотне коригування російських планів розміщення «Іскандерів».

Видання повідомляє, що неодноразово до цього високопоставлені російські військові заявляли, що на новий комплекс повинні були перейти дійсно п`ять бригад, але по всій території РФ — аж до Далекого Сходу: 26-та (Луга, під Санкт-Петербургом), 92-га (Кам`янка, під Пензою), 103-тя (Улан-Уде), 107-ма (селище Семисточне, під Біробіджаном), 114-та (Знам‘янськ, під Астраханню).

«Тепер же «Іскандери» в першу чергу повинні одержати не тільки калінінградська 152-га ракетна бригада (як пообіцяв у своєму посланні Федеральним зборам Президент Дмитро МЕДВЕДЄВ) і «ленінградська» 26-та, але також 50-та (Шуя) і 448-ма (Курськ) бригади Московського військового округу. Більше ракетних бригад «на західному напрямку» у Росії поки немає», - пише видання.

«Коммерсант» звертає увагу, що поставки «Іскандерів» у війська обіцяли почати ще в 2005 році (потім у 2006, 2007 і так рік за роком), проте й досі їх там немає.

«Зараз єдиною озброєною новими ракетами частиною залишається 630-й (навчальний) дивізіон 60-го центру бойового застосування на полігоні Капустін Яр, що має чотири пускові установки «Іскандерів». Для повного ж озброєння п`яти бригад по штату потрібно одержати від промисловості 60 пускових установок (не враховуючи великої кількості іншої спецтехніки)», - йдеться в статті.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія розгорне в Калінінградській області ракетний комплекс «Іскандер» для нейтралізації елементів американської ПРО.