Допит Саакашвілі у парламентській комісії йтиме в прямому телеефірі

Михайло Саакашвілі відповість на всі запитання тимчасової комісії парламенту Грузії із розслідування серпневих подій, повідомив журналістам спікер парламенту Давид Бакрадзе після закінчення засідання антикризової ради.

"Парламентська комісія не має права на виклик президента. Я справді радий, що президент Грузії висловив добру волю і сам наголосив, що згоден прийти до парламенту і дати комісії детальні пояснення з усіх тих питань, які цікавлять комісію і громадськість. Я думаю, що це дуже важливо і стане безпрецедентною подією в історії грузинського парламентаризму", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

За словами голови тимчасової слідчої комісії Паати Давітая, засідання комісії відбудеться в звичайному форматі - один з грузинських телеканалів транслюватиме його в прямому ефірі. Включення перервуть тільки в тому випадку, якщо йтиметься про державну таємницю.

Тимчасова парламентська комісія з розслідування серпневих подій розпочала роботу наприкінці вересня. Мета комісії - дати відповіді на всі запитання, що цікавлять громадськість, з приводу подій серпня 2008 р. і діяльності уряду Грузії. На засіданні комісії вже викликалися високопоставлені представники виконавчої влади.