Обама уточнює: він не обіцяв розміщувати ПРО в Польщі

Обраний президент США Барак Обама не давав польському президентові Леху Качинському обіцянки дотримуватися багатомільярдного плану адміністрації Джорджа Буша щодо розміщення об`єктів протиракетної оборони (ПРО) США в Європі. Про це заявив помічник Б.Обами з міжнародної політики Деніс Макдонаф, передає Associated Press.

Заява Д.Макдонафа суперечить оприлюдненій раніше сьогодні інформації секретаріату Л.Качинського про те, що в телефонній розмові з польським президентом Б.Обама зобов`язався не відмовлятися від планів адміністрації Дж.Буша щодо розміщення в Польщі елементів американської ПРО.

"Президент Л.Качинский порушив питання щодо ПРО, але Б.Обама не давав ніяких обіцянок. Його позиція залишається тією ж, що й під час виборчої компанії: розміщення елементів протиракетної оборони має початися після того, як система доведе свою працездатність", - сказав Д.Макдонаф.

За його словами, Б.Обама лише наголосив важливість стратегічного партнерства між Польщею і США і висловив надію на продовження політичної та військової співпраці між країнами.

РосБізнесКонсалтинг