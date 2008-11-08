Страчено організаторів теракту на Балі

У суботу в Індонезії відбулася страта трьох організаторів теракту на Балі, передає AFP з посиланням на джерела в місцевих правоохоронних органах. Офіційна влада країни поки що не підтвердила цю інформацію.

Як уточнює агентство, терористи Імам Самудра (Imam Samudra), Амрозі (Amrozi) і Мухлас (Mukhlas) були вбиті пострілом в серце в апельсиновому гаю поблизу в`язниці острова Нусакамбанган, де їх утримували. За свідченнями тюремних наглядачів, незадовго до страти бойовики прокричали "Аллах акбар".

Самудра, Амрозі і Мухлас були засуджені до вищої міри покарання в 2003 році за теракт, здійснений в жовтні 2002 року в нічному клубі на острові Балі. Тоді, нагадаємо, в результаті вибуху загинули 202 осіб, більшість з яких - іноземні туристи. Терористична організація "Джемаа Ісламія" раніше пообіцяла, що помститься за страту Самудри, Армозі і Мухласа новими вибухами.

Лента.ру