Кожен поляк заплатить по три долари за головування країни в ЄС

Кожен громадянин Польщі заплатить близько трьох доларів за період головування країни в Європейському Союзі в другій половині 2011 року.

Про це пише Gazeta Wyborcza.

У листопаді уряд Польщі має затвердити план підготовки держави до головування в ЄС.

За попередніми оцінками, головування коштуватиме польським платникам податків майже 120 млн. доларів.

За час, поки поляки керуватимуть Євросоюзом, відбудеться 16-20 самітів і зустрічей європейських міністрів, більшість з яких - у Польщі. Комітет з питань європейської інтеграції на конкурсі вибере регіони, де проходитимуть ці зустрічі.

Водночас друга половина 2011 року - не кращий час для поляків, оскільки на осінь того ж року заплановані вибори в Сейм і Сенат, нагадує газета.

За даними голови Комітету з питань європейської інтеграції Миколи ДОВГИЛЕВИЧА, якого цитує видання, польський уряд не планує переносити своє головування в Євросоюзі через вибори, оскільки таке рішення може негативно позначитися на іміджі держави. На його думку, краще було б провести вибори наперед, але жодного остаточного рішення з цього питання не ухвалено.

Уряд, за інформацією газети, планує провести дискусію на тему польських пріоритетів, на яких треба зосередитися під час головування в Євросоюзі. Серед них називають програму «Східного партнерства», ініціатором якої виступила Польща разом з Швецією і яка була підтримана лідерами Євросоюзу на саміті в червні 2008 року. Окрім цього, важливим питанням також може стати диверсифікація постачань енергоносіїв до ЄС.