У канадській провінції Альберта запровадили офіційне свято українців – посол

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці в Fаcebook.

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«Хочу підняти настрій доброю новиною з Альберти. Парламент провінції проголосував за Ukrainian Canadian Heritage Day Act. Документ проголошує український рік у провінції і запроваджує щорічне офіційне свято українців Альберти - 7 вересня», - написав дипломат.

«Українці зробили колосальний внесок у провінцію Альберта - спочатку в сільському господарстві, у лісівництві, на залізницях і в шахтах, а згодом - в уряді, громадянському суспільстві, промисловості, економічному розвитку і добробуті», - процитував постанову посол.

Шевченко нагадав, що за усім цим - історія українських поселенців, які цього року святкують 125 років імміграції.

«Додам, що це вже третя провінція Канади (після Саскатчевану та Манітоби), яка у 2016 проголосила український рік», - додав український дипломат.

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