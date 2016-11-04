Лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді залишив іракський Мосул - голова МЗС Британії
02:16, 04 листопада 2016Світ
303 0
Голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, посилаючись на дані західних спецслужб, заявив, що лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді залишив іракський Мосул.
Абу Бакр аль-Багдаді / REUTERS
Про це пише The Guardian.
«Є підстави припускати, що лідер угруповання продовжує використовувати інтернет, щоб закликати інших брати участі в насильстві», – зазначив Джонсон.
Читайте такожБитва за Мосул: армія Іраку прорвала лінію фронту
У своєму останньому зверненні до прихильників «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді назвав бій у Мосулі «прелюдією до перемоги».
Раніше УНІАН повідомляв, що лідер терористичного угрупування «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді закликав джихадистів битися, не здавати Ірак і битися на смерть.
Лідер ІДІЛ висловив упевненість в перемозі терористів, у той час, як до Мосулу вже увійшли іракські війська.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter