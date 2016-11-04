Лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді залишив іракський Мосул - голова МЗС Британії

Про це пише The Guardian.

«Є підстави припускати, що лідер угруповання продовжує використовувати інтернет, щоб закликати інших брати участі в насильстві», – зазначив Джонсон.

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У своєму останньому зверненні до прихильників «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді назвав бій у Мосулі «прелюдією до перемоги».

Раніше УНІАН повідомляв, що лідер терористичного угрупування «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді закликав джихадистів битися, не здавати Ірак і битися на смерть.

Лідер ІДІЛ висловив упевненість в перемозі терористів, у той час, як до Мосулу вже увійшли іракські війська.