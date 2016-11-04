Поліція Туреччини затримала лідерів прокурдської опозиційної партії

Про це агентству Anadolu розповіли джерела в правоохоронних органах, передає РБК.

Фиген Юксекдаг і Селахаттін Демірташ затримані в ході проведених контртерористичних розслідувань, пояснює агентство. Юксекдаг був затриманий у своєму будинку в Анкарі, Демірташ — у будинку в Діярбакирі.

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У своєму Twitter Демірташ написав: «За дверима мого помешкання в Діярбакирі стоять поліцейські, які, можливо, збираються мене затримувати». Газета Hurriet зазначає, що його затримали через кілька хвилин, як був опублікований цей запис. Видання зазначає, що зараз Демірташ доставлений в поліцейську ділянку.

Юристи Народно-демократичної партії в бесіді з Reuters повідомили, що, крім співголів, були затримані дев'ять депутатів за «небажання давати показання стосовно злочинів, пов'язаних з терористичною пропагандою».

Агентство відзначає, що Анкара звинувачує Демократичну партію народів у зв'язках з робочою партією Курдистану, яка визнана терористичною в країні та в США. На парламентських виборах в червні 2015 року Демократична партія народів вперше пройшла в парламент.