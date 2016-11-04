Посольство Великобританії в Москві закидали частинами манекенів

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Акція протесту стала відповіддю на подібну акцію, яка пройшла у четвер біля російського посольства в Лондоні.

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В акції біля будівлі посольства Великобританії на Смоленській набережній взяли участь близько 20 осіб.

Телеканал "Росія 24" повідомив, що акція, що почалася близько п'яти годин вечора за московським часом, тривала всього кілька хвилин.

Як повідомляв УНІАН, напередодні активісти з організації The Syria Campaign звели інсталяцію з сотень пластикових рук перед посольством Росії в Лондоні, заблокувавши вхід до дипустанови.