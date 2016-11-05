В Афганістані вбито одного з лідерів "Аль-Каїди" - Пентагон
03:49, 05 листопада 2016Світ
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В Афганістані в результаті удару США був убитий один з лідерів терористичної організації «Аль-Каїда».
Ілюстрація / REUTERS
Про це заявив офіційний представник Пентагону Пітер Кук, пише РБК з посиланням на Reuters.
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За словами прес-секретаря американського військового відомства, Фарук аль-Катані був убитий 23 жовтня в провінції Кунар на сході Афганістану. Убитий був лідером місцевого осередку «Аль-Каїди».
Йому, як зазначив Кук, було доручено відновити безпечні притулки для терористів на території Афганістану.
Крім того, прес-секретар Пентагону повідомив про те, що США продовжують оцінювати результати іншого удару, нанесеного в той же день з метою ліквідації бойовика Білала аль-Утабі.
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