В Афганістані вбито одного з лідерів "Аль-Каїди" - Пентагон

03:49, 05 листопада 2016
Світ
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В Афганістані в результаті удару США був убитий один з лідерів терористичної організації «Аль-Каїда».

REUTERS

Про це заявив офіційний представник Пентагону Пітер Кук, пише РБК з посиланням на Reuters.

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За словами прес-секретаря американського військового відомства, Фарук аль-Катані був убитий 23 жовтня в провінції Кунар на сході Афганістану. Убитий був лідером місцевого осередку «Аль-Каїди».

Йому, як зазначив Кук, було доручено відновити безпечні притулки для терористів на території Афганістану.

Крім того, прес-секретар Пентагону повідомив про те, що США продовжують оцінювати результати іншого удару, нанесеного в той же день з метою ліквідації бойовика Білала аль-Утабі.

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