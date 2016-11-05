В Афганістані вбито одного з лідерів "Аль-Каїди" - Пентагон

Про це заявив офіційний представник Пентагону Пітер Кук, пише РБК з посиланням на Reuters.

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За словами прес-секретаря американського військового відомства, Фарук аль-Катані був убитий 23 жовтня в провінції Кунар на сході Афганістану. Убитий був лідером місцевого осередку «Аль-Каїди».

Йому, як зазначив Кук, було доручено відновити безпечні притулки для терористів на території Афганістану.

Крім того, прес-секретар Пентагону повідомив про те, що США продовжують оцінювати результати іншого удару, нанесеного в той же день з метою ліквідації бойовика Білала аль-Утабі.