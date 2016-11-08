Перші міста штату Нью-Гемпшир підбили підсумки голосування на виборах у США

Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема, результати виборів вже відомі у містах Діксвілль, Хартс Локейшн, Міллзфілд. У двох із них перемогла демократка Хілларі Клінтон, а у Міллзфілді - республіканець Дональд Трамп.

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Відповідно до законодавства штату Нью-Гемпшир, міста, де менше ніж 100 виборців, можуть отримати дозвіл на відкриття дільниць опівночі та закрити їх, як тільки всі зареєстровані там виборці проголосували.

Як зазначає AP, мешканці цих міст пишаються тим, що голосування на виборах вони починають і закінчують раніше за інших американців, а тому результати їхнього голосування оголошуються першими.