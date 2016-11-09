Клінтон визнала поразку на президентських виборах США

09:51, 09 листопада 2016
Світ
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Хілларі Клінтон зателефонувала Дональду Трампу і визнала поразку на президентських виборах

Хілларі Клінтон, і Дональд Трамп / REUTERS

Кандидат у президенти США від демократів Хілларі Клінтон зателефонувала своєму опоненту - республіканцеві Дональду Трампу і визнала поразку на виборах президента США, повідомляє CNN.

Перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.

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