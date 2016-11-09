Російські депутати зустріли оплесками новину про перемогу Трампа

Про це повідомляє "Медуза".

Про перемогу Трампа депутатам повідомив голова парламентського комітету з освіти В'ячеслав Ніконов. «Колеги, три хвилини тому Хілларі Клінтон визнала свою поразку на виборах президента США, а секунду тому Трамп почав свою промову як обраний президент США», - сказав Ніконов.

Читайте такожТрамп переміг на виборах у США

Депутати почали аплодувати.

За підсумками виборів у США Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідні для перемоги. Кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон визнала поразку.