Російські депутати зустріли оплесками новину про перемогу Трампа
10:29, 09 листопада 2016Світ
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Депутати Держдуми на засіданні вранці 9 листопада зустріли оплесками новину про те, що республіканець Дональд Трамп виграв президентські вибори в США.
Держдума РФ / Wikipedia
Про це повідомляє "Медуза".
Про перемогу Трампа депутатам повідомив голова парламентського комітету з освіти В'ячеслав Ніконов. «Колеги, три хвилини тому Хілларі Клінтон визнала свою поразку на виборах президента США, а секунду тому Трамп почав свою промову як обраний президент США», - сказав Ніконов.
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Депутати почали аплодувати.
За підсумками виборів у США Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідні для перемоги. Кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон визнала поразку.
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