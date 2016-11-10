Євросоюз може переглянути статус Туреччини як країни-кандидата на членство

Про це заявив єврокомісар з політики добросусідства та переговорів про розширення ЄС Йоганнес Ган, передає DT.ua з посиланням на Reuters.

Єврокомісар висловив побоювання, що Туреччина стає все більш авторитарною країною, що ставить під загрозу її майбутнє членство в ЄС. "Вона точно не рухається в європейському напрямку. Її статус кандидата може виявитися під питанням", - заявив Ган.

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За його словами, останнім часом турецька влада порушує права людини, утискає свободу слова, проводить масові чистки суддів, вчителів і військових, жертвами яких стало понад 100 тис. осіб.

"Туреччина є кандидатом в члени ЄС, тому вони повинні прийняти більш високі стандарти громадянських свобод, яких ми дотримуємося. Якщо вони не хочуть приймати їх, то повинні бути готові зіткнутися з наслідками", - заявив єврокомісар.

Єврокомісія вчора опублікувала річний звіт роботи Туреччини щодо приєднання до ЄС, в якому дії Анкари піддалися різкій критиці.