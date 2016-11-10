Інтерпол вперше обрав віце-президентом росіянина

На Асамблеї Інтерполу в Індонезії віце-президентом організації був обраний представник Росії. Про це повідомляється в офіційному Twitter організації.

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Раніше РИА Новости з посиланням на власні джерела повідомили, що "громадянин РФ ... обраний 127-ма голосами "за" при десяти "проти" і восьми тих, що утрималися".

Прокопчук обіймав посаду начальника російського Інтерполу з 2011 року.

На Геннассамблеї Інтерполу було обрано нове керівництво: президентом організації став заступник міністра громадської безпеки КНР Мен Хунвей.

Наразі Інтерпол об'єднує 190 держав.