Інтерпол вперше обрав віце-президентом росіянина
Віце-президентом організації став генерал-майор російської поліції Олександр Прокопчук.
На Асамблеї Інтерполу в Індонезії віце-президентом організації був обраний представник Росії. Про це повідомляється в офіційному Twitter організації.
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#BREAKING - #Russia's Alexander Prokopchuk, head of the INTERPOL NCB in Moscow, elected Vice #President of INTERPOL BY #INTERPOLGA— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 10, 2016
Раніше РИА Новости з посиланням на власні джерела повідомили, що "громадянин РФ ... обраний 127-ма голосами "за" при десяти "проти" і восьми тих, що утрималися".
Прокопчук обіймав посаду начальника російського Інтерполу з 2011 року.
На Геннассамблеї Інтерполу було обрано нове керівництво: президентом організації став заступник міністра громадської безпеки КНР Мен Хунвей.
Наразі Інтерпол об'єднує 190 держав.