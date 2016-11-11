Автомобіль із вибухівкою в'їхав у стіну німецького консульства в Афганістані

В результаті вибуху загинули як мінімум двоє і поранено 32 людини. Прес-секретар НАТО заявив, що військові міжнародної коаліції розслідують інцидент, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Відповідальність за напад взяв на себе рух "Талібан". Бойовики повідомили, що вибух став помстою за недавній авіаудар США в провінції Кундуз, в результаті якого загинули мирні жителі.

Американські військові визнали загибель мирних жителів, не уточнюючи кількість жертв.

Ситуація в північному місті Кундуз залишається напруженою вже кілька тижнів. У цьому районі таліби періодично здійснюють вилазки і намагаються захопити місто. Під час однієї з таких атак нещодавно загинули двоє американських солдатів і троє афганських військових.