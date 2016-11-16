Проблемний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" вирішили відправити на ремонт та модернізацію

Про це повідомив віце-президент Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) з військового кораблебудування Ігор Пономарьов, передає РІА Новости.

"Ми розраховуємо, що в 2018 році після повернення корабля з бойової служби центр суднобудування "Звездочка" приступить до ремонту з модернізацією авіаносця "Адмірал Кузнєцов", - сказав він.

Читайте такожРосія задіяла палубну авіацію та крилаті ракети у Сирії, "Адмірал Кузнєцов" також бере участь в операції

При цьому він наголосив, що питання подальшої експлуатації "Адмірала Кузнєцова" перебуває у компетенції Міноборони і головкомату ВМФ Росії.

Як зазначають військові експерти, авіаносець "Адмірал Кузнєцов" має статус найбільш проблемного корабля флоту РФ - силова установка корабля швидко перестала відповідати вимогам.

Так, у ході першої бойової служби ще взимку 1995 - навесні 1996 року через незадовільний стан головної енергетичної установки авіаносець кілька разів втрачав хід і не міг розвивати повну швидкість.

Читайте такожКатастрофа МіГ-29 у Середземному морі: російські військові озвучили ще одну версію

Численні ремонти - у 1994-1995, 1996-1998, 2001-2004, 2008 роках - не могли виправити ситуацію в основному через недостатнє фінансування, якого не вистачало на проведення всіх необхідних робіт.

Починаючи з 2010 року в РФ всерйоз заговорили про необхідність модернізації «Кузнєцова», яка включала б середній ремонт корабля із заміною низки систем. Спочатку ремонт планували почати в 2012 році і завершити в 2017-му, але зробити це вчасно завадив дефіцит потужностей.

Головною проблемою «Кузнєцова» залишається його енергетична установка, що в основному підтримується в робочому стані за рахунок «канібалізації». Недооцінювати проблему неможливо - авіаносці досить вимогливі до можливостей своїх ходових систем та швидкості ходу, яка повинна полегшувати підйом літаків з повною злітною масою, забезпечуючи додаткові 50-60 кілометрів на годину до власної злітної швидкості літального апарату.

Нездатність авіаносця дати повний хід призводить до того, що літаки мають серйозні обмеження щодо зльотної ваги, що не дозволяє брати повний запас палива і/або бойового навантаження.