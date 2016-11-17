Глава розвідки США йде у відставку у "найскладніший для країни час за 50 років"

Клеппер заявив про те, що подав прохання про відставку, виступаючи перед комітетом палати представників з розвідки, передає РБК.

За словами Клеппера, на своїй посаді йому залишилося опрацювати 64 дні.

За словами Клеппера, зараз США стикаються з найбільш серйозними викликами за більш ніж 50 років його роботи в розвідці, зазначає Російська служба Бі-бі-сі.

75-річний Клеппер займає посаду директора Національної розвідки з 2010 року. Всього в розвідці Клеппер служив з часів війни у В'єтнамі.

Клеппер, як повідомляла The Washington Post у вересні, координував роботу спецслужб США з розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори. На початку вересня Клеппер стверджував, що хакерські атаки на електронні поштові скриньки лідерів Демократичної партії були, ймовірно, вчинені росіянами.

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В кінці жовтня Клеппер, виступаючи в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку, заявив, що Росія намагалася впливати на результат президентських виборів у США, однак визнав, що вважає російський вплив незначним.

У лютому 2016 року Клеппер у своїй доповіді про загрози безпеки США згадав сім загроз, які, на його думку, походять від Росії. Серед цих загроз Клеппер називав кибершпіонаж, порушення Договору про ракети малої і середньої дальності, зближення Москви і Пекіна, а також військові дії в Сирії.

Посада директора національної розвідки була створений після терактів 11 вересня 2001 року в рамках реформи американських спецслужб.

Формально на цій посаді чиновник координує діяльність всіх американських розвідувальних відомств.