Глава розвідки США йде у відставку у "найскладніший для країни час за 50 років"
Директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що написав прохання про відставку.
Клеппер заявив про те, що подав прохання про відставку, виступаючи перед комітетом палати представників з розвідки, передає РБК.
За словами Клеппера, на своїй посаді йому залишилося опрацювати 64 дні.
За словами Клеппера, зараз США стикаються з найбільш серйозними викликами за більш ніж 50 років його роботи в розвідці, зазначає Російська служба Бі-бі-сі.
75-річний Клеппер займає посаду директора Національної розвідки з 2010 року. Всього в розвідці Клеппер служив з часів війни у В'єтнамі.
Клеппер, як повідомляла The Washington Post у вересні, координував роботу спецслужб США з розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори. На початку вересня Клеппер стверджував, що хакерські атаки на електронні поштові скриньки лідерів Демократичної партії були, ймовірно, вчинені росіянами.
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В кінці жовтня Клеппер, виступаючи в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку, заявив, що Росія намагалася впливати на результат президентських виборів у США, однак визнав, що вважає російський вплив незначним.
У лютому 2016 року Клеппер у своїй доповіді про загрози безпеки США згадав сім загроз, які, на його думку, походять від Росії. Серед цих загроз Клеппер називав кибершпіонаж, порушення Договору про ракети малої і середньої дальності, зближення Москви і Пекіна, а також військові дії в Сирії.
Посада директора національної розвідки була створений після терактів 11 вересня 2001 року в рамках реформи американських спецслужб.
Формально на цій посаді чиновник координує діяльність всіх американських розвідувальних відомств.