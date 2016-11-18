Путін буде погрожувати військовим вторгненням до Прибалтики - російський опозиціонер

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів російський опозиціонер, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.

"Путін буде погрожувати військовим вторгненням до Прибалтики, але поки що, я думаю, на крайні заходи він не піде. У нього завжди існує український фронт для загострення ситуації", - вважає він.

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Також, за словами Каспарова, не варто забувати, що ще й Молдова проглядається Путіним як особистий форпост.

"Тому поки країн для проведення путінської агресивної політики досить", - підсумував він.

Раніше Foreign Policy повідомляло, що третя світова війна може початися в Латвії.