Путін буде погрожувати військовим вторгненням до Прибалтики - російський опозиціонер
09:44, 18 листопада 2016Світ
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Росія не стане найближчим часом чинити агресивні військові дії проти країн Балтії, обмежившись політичним тиском.
Росія, Кремль, ілюстративне фото / REUTERS
Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів російський опозиціонер, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.
"Путін буде погрожувати військовим вторгненням до Прибалтики, але поки що, я думаю, на крайні заходи він не піде. У нього завжди існує український фронт для загострення ситуації", - вважає він.
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Також, за словами Каспарова, не варто забувати, що ще й Молдова проглядається Путіним як особистий форпост.
"Тому поки країн для проведення путінської агресивної політики досить", - підсумував він.
Раніше Foreign Policy повідомляло, що третя світова війна може початися в Латвії.
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