Швейцарські винищувачі супроводжували літак із російською делегацією (відео)

Ніяких інцидентів під час прольоту російського лайнера в зоні відповідальності швейцарських ВПС зафіксовано не було, однак поява винищувачів в безпосередній близькості від нього викликалао помітне пожвавлення на борту, пише ТАСС.

У числі пасажирів російського Іл-96-300 перебували члени делегації президента РФ Володимира Путіна, а також супроводжуючі особи та журналісти.

Читайте такожПілот НАТО розповів про варварську поведінку російських колег у небі

Як пояснив журналістам командир повітряного судна, "практика супроводу спеціальних рейсів у повітряному просторі Швейцарії існує давно і не унікальна". "На цьому маршруті нас регулярно супроводжують літаки ВПС цієї країни", - зазначив він.

В екіпажі Іл-96 підкреслили, що і в даному випадку всі дії між російськими і швейцарськими льотчиками були заздалегідь узгоджені.