Швейцарські винищувачі супроводжували літак із російською делегацією (відео)
Літак Спеціального льотного загону "Росія", що прямував в перуанську столицю на саміт АТЕС, зустріли винищувачі ВПС Швейцарії в повітряному просторі цієї країни та супроводжували до кордону з Францією.
Ніяких інцидентів під час прольоту російського лайнера в зоні відповідальності швейцарських ВПС зафіксовано не було, однак поява винищувачів в безпосередній близькості від нього викликалао помітне пожвавлення на борту, пише ТАСС.
У числі пасажирів російського Іл-96-300 перебували члени делегації президента РФ Володимира Путіна, а також супроводжуючі особи та журналісти.
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Як пояснив журналістам командир повітряного судна, "практика супроводу спеціальних рейсів у повітряному просторі Швейцарії існує давно і не унікальна". "На цьому маршруті нас регулярно супроводжують літаки ВПС цієї країни", - зазначив він.
В екіпажі Іл-96 підкреслили, що і в даному випадку всі дії між російськими і швейцарськими льотчиками були заздалегідь узгоджені.