Голова МЗС Австрії закликав заборонити роздавати Коран на вулицях країни

Про це повідомляє Дождь з посиланням на The Local.

Курц порівняв роздачу Корану з «проявом політичного ісламу, яке не можна більше терпіти».

На вулицях австрійських міст, в тому числі й у Відні, активісти салафітських (традиціоналістський напрям ісламу) рухів «Справжня релігія» та «Ми любимо пророка Мухаммеда» роздають копії Корану під гаслом «Lies!», що в перекладі з німецької означає «прочитай», а з англійської — «брехня».

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Крім цього, активісти встановлюють у пішохідних зонах піраміди, накриті білими скатертинами і з книгами на вершині. За столом поруч сидять молоді люди з довгими бородами, одягнені в традиційний ісламський одяг. Через це кампанія з роздачі Корану, як стверджує The Local, стала «вірусною».

Роздача Корану в Австрії стала піддаватися все більшій критиці після того, як стало відомо, що один із організаторів акції був арештований владою Німеччини. 15 листопада о 10 федеральних землях Німеччини були проведені обшуки в офісах салафітської організації «Справжня релігія». У той же день діяльність організації в країні була заборонена.