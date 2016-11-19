Бобу Ділану вручать Нобелівську премію під час його концерту у Стокгольмі

Про це повідомляє РБК з посиланням на USA Today.

Як зазначає видання, таке рішення прийняла Шведська королівська академія. Її представники заявили, що концерт у столиці Швеції буде «чудовою нагодою представити [нобелівську] лекцію», вона є обов'язковою умовою вручення премії. З лекцією лауреат повинен виступити протягом півроку, починаючи з дати церемонії вручення премії.

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Однак правила Нобелівського фонду для лауреатів - «гнучкі», зазначає USA Today. Таким чином, Ділан може представити свою лекцію «як в письмовому вигляді, так і в спонтанному виступі або в фільмі», а також в будь-якому іншому форматі за його вибором, зауважує видання з посиланням на коментар постійного секретаря Шведської академії Сари Деніус Шведському громадському радіо.

Раніше УНІАН повідомляв, що автор і виконавець пісень Боб Ділан відмовився їхати на церемонію вручення Нобелівської премії.

У його листі до Шведської королівської академії наук йдеться, що у нього є якісь "раніше дані зобов'язання", у зв'язку з чим він не зможе 10 грудня бути бути в Стокгольмі, щоб отримати премію.