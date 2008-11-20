Криза знизила зарплати в Москві

З початку вересня 2008 року заробітні платня працівників московських підприємств знизилися на 1,5-10 відсотків, заявив керівник бюджетно-фінансової комісії Московської міської думи Ігор Антонов. Його слова передає ІТАР-ТАРС. За словами Антонова, московські компанії відчули на собі наслідки фінансової кризи, тому вимушені скорочувати видатки, зокрема, знижуючи платню.

За словами Антонова, зниження зарплат не торкнулося бюджетної сфери. Навпаки, на 2009 рік тут заплановано підвищення оплати праці (у серпні про майбутнє 30-процентне підвищення заявив прем`єр-міністр Володимир Путін, на реформу оплати праці з бюджету буде виділено 114 мільярдів доларів).

Фінансова криза поки що не вплинула і на сферу торгівлі, проте взимку 2009 року може початися зниження товарообігу.

Від фінансової кризи вже постраждала металургійна галузь Росії. Вартість металів на світовому ринку знизилася через падіння попиту, відтак деякі компанії мусили зменшити об`єми випуску продукції. Це сталося на підприємствах "Сєвєрсталі" і Магнітогорському металургійному комбінаті. У московському офісі "Норільського нікелю" пройшло скорочення штату, а інвестиційна програма компанії була переглянута.

Через погіршення фінансового стану компаній, заборгованість із зарплати росіянам в жовтні 2008 року зросла на 33,4 відсотка до 4,024 мільярдів рублів.

Лента.ру