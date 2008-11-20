У США підбили підсумки голосування на виборах президента

У США офіційно завершено підрахунок голосів, поданих на президентських виборах, що відбулися 4 листопада. В середу Міссурі став останнім штатом, що оголосив офіційні результати голосування, повідомляє AFP. У Міссурі з мінімальним відривом переміг кандидат від Республіканської партії Джон Маккейн, одержавши лише на 3632 голоси більше (при 2,9 мільйона жителях штату, які голосували), ніж демократ Барак Обама.

Остаточні підсумки виборів президента США такі: Обама може розраховувати на підтримку 365 вибірників, Маккейн - 173.

Хоча Обама вже носить звання обраного президента і активно формує нову адміністрацію, процедура виборів формально ще не завершена. 15 грудня 2008 року проголосують вибірники. 6 січня Конгрес США проведе процедуру підрахунку їх голосів, і лише 20 січня відбудеться церемонія інавгурації.

Лента.ру, карта з сайту Yahoo