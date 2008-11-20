У США підбили підсумки голосування на виборах президента
В останньому штаті переміг Маккейн
У США офіційно завершено підрахунок голосів, поданих на президентських виборах, що відбулися 4 листопада. В середу Міссурі став останнім штатом, що оголосив офіційні результати голосування, повідомляє AFP. У Міссурі з мінімальним відривом переміг кандидат від Республіканської партії Джон Маккейн, одержавши лише на 3632 голоси більше (при 2,9 мільйона жителях штату, які голосували), ніж демократ Барак Обама.
|Синій - Обама, червоний - Маккейн
Остаточні підсумки виборів президента США такі: Обама може розраховувати на підтримку 365 вибірників, Маккейн - 173.
Хоча Обама вже носить звання обраного президента і активно формує нову адміністрацію, процедура виборів формально ще не завершена. 15 грудня 2008 року проголосують вибірники. 6 січня Конгрес США проведе процедуру підрахунку їх голосів, і лише 20 січня відбудеться церемонія інавгурації.
Лента.ру, карта з сайту Yahoo