Аль-Каїда попередила Обаму

Друга людина в «Аль-Каїді» Айман аз-Завахірі випустив чергове аудіозвернення, в якому закликав прихильників продовжувати атаки на Америку і обрушився з критикою на обраного президента США Барака ОБАМУ за те, що він пообіцяв підтримку Ізраїлю під час своєї передвиборчої кампанії.

Як передає Reuters, А.АЗ-ЗАВАХІРІ попередив Б.ОБАМУ, що йому дістається «важка спадщина помилок і злочинів», і на нього неминуче чекає провал у разі продовження політики Джорджа БУША.

Терорист також засудив обраного президента США за те, що він відвернувся від свого ісламського коріння.

Крім цього АЗ-ЗАВАХІРІ звинуватив чорношкірого демократа в службі білому населенню США, повідомляє AP. Терорист заявив, що ОБАМА - "повна протилежність благородним чорним американцям" (ймовірно, мається на увазі МАЛЬКОЛЬМ X, відомий в США мусульманин, захисник прав темношкірого населення) і назвав вибраного президента США "негром-слугою" ("house negro" - так раніше називали рабів, які жили в будинках панів; тих, хто працювали в полях, називали "field negro").

Звернення одного з лідерів «Аль-Каїди» було поширене американською організацією SITE Institute, яка займається моніторингом сайтів ісламістів.