Грузія звернулася в МОК з проханням перенести Олімпіаду-2014 з Сочі

Грузія звернулася в Міжнародний олімпійський комітет (МОК) з проханням перенести зимову Олімпіаду-2014 з Сочі з міркувань безпеки. Представник МОК Еммануель Моро підтвердила, що в МОК прийшов офіційний лист від національного олімпійського комітету Грузії з відповідним запитом. За словами Моро, жодних коментарів із цього приводу найближчим часом не буде.

«Сочі – дуже небезпечне місце», – наводить АР слова Рамаза Гоглідзе, першого віце-президента НОК Грузії.

Раніше в середу влада австрійського Зальцбурга заявила про готовність прийняти зимову Олімпіаду-2014, якщо Сочі не зможе провести її з якихось причин.

Газета.ру