Путін вирішив, що кризу можна використати

Голова уряду Росії й лідер партії «Єдина Росія» Володимир ПУТІН вважає, що запобігти світовій фінансовій кризі було неможливо.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив, виступаючи сьогодні на X з`їзді партії в Москві.

"Сьогоднішня світова криза з урахуванням її масштабів подібна до стихії... Їй, як і стихійному лиху, запобігти було неможливо", - сказав В.ПУТІН.

Він заявив, що в умовах кризи Росія повинна захистити свою економіку й свою валюту, не допускаючи сплеску інфляції та девальвації рубля. «Росія повинна вийти з періоду світової кризи міцнішою, кризу треба використовувати для підвищення ефективності економіки. Ми повинні вийти з періоду світової нестабільності міцнішими, конкурентоспроможнішими, й використати кризу для підвищення своєї ефективності», - додав він.

При цьому російська влада гарантує захист 98,5% вкладів у банках країни, заявив він.

В.ПУТІН також підкреслив, що держава зробить усе, щоб економічні шоки 1991 й 1998 років не повторилися.

"Ми зробимо все від нас залежне для того, щоб проблеми минулих років, колапс минулих років у нашій країні більше не повторився", - сказав він.

"Ми будемо акуратно вести грошову політику, підтримувати передбачений курс національної валюти й послідовно боротися з інфляцією, забезпечувати виконання соціальних зобов`язань. Усвідомлюючи всю складність ситуації, працюватимемо з повним розумінням своєї відповідальності перед країною і перед її громадянами", - запевнив В.ПУТІН.

За його словами, в Росії є всі можливості для кредитування економіки за рахунок власних коштів. Він зазначив, що банки Росії повинні викупити облігації найбільших російських компаній, а Центробанк – рефінансувати ці операції, й що він вважає цю практику виправданою.

Окрім цього, В.ПУТІН повідомив, що вже з 2008 року уряд має намір значно збільшити обсяги фінансової допомоги малому бізнесу – по лінії Банку розвитку на ці цілі буде направлено 30 млрд. рублів. (1 дол. = 27,4 руб.).

Також він запропонував виділити 50 млрд. рублів для запобігання банкрутству підприємств ОПК.