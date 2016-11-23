США поклали відповідальність за авіаудари по госпіталях в Алеппо на Росію
Держдепартамент США вважає, що Росія несе відповідальність за авіаудари по госпіталях в Алеппо.
Про це повідомив представник Держдепу Джон Кірбі, передає РБК.
«Навіть якщо це не російські літаки, а сирійські, Росія несе відповідальність, так як вона може впливати на режим Асада. Вона може це припинити», - сказав Кірбі.
Читайте такожАвіаудар по лікарні в Алеппо: Associated Press опублікувало відео з камер спостереження
Він також зазначив, що заяви про бомбардування роблять «визнані гуманітарні організації» - Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), «Лікарі без кордонів», Сирійська рада з нагляду за правами людини.
«Це не США висловлюють претензії і звинувачення. Це міжнародний консенсус авторитетних установ та організацій, а також новинних агентств», - додав Кірбі.
Як повідомляв УНІАН, в контрольованій повстанцями східній частині сирійського міста Алеппо після декількох днів авіаударів зруйновані всі лікарні. Співрозмовники агентства відзначають, що лікарні були зруйновані, зокрема, прямим попаданням бомб і снарядів при авіаударах.