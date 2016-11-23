США поклали відповідальність за авіаудари по госпіталях в Алеппо на Росію

Про це повідомив представник Держдепу Джон Кірбі, передає РБК.

«Навіть якщо це не російські літаки, а сирійські, Росія несе відповідальність, так як вона може впливати на режим Асада. Вона може це припинити», - сказав Кірбі.

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Він також зазначив, що заяви про бомбардування роблять «визнані гуманітарні організації» - Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), «Лікарі без кордонів», Сирійська рада з нагляду за правами людини.

«Це не США висловлюють претензії і звинувачення. Це міжнародний консенсус авторитетних установ та організацій, а також новинних агентств», - додав Кірбі.

Як повідомляв УНІАН, в контрольованій повстанцями східній частині сирійського міста Алеппо після декількох днів авіаударів зруйновані всі лікарні. Співрозмовники агентства відзначають, що лікарні були зруйновані, зокрема, прямим попаданням бомб і снарядів при авіаударах.