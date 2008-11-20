ООН вирішила бити сомалійських піратів по фінансах
20:29, 20 листопада 2008Світ
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Рада Безпеки схвалила резолюцію
Рада Безпеки ООН сьогодні схвалила резолюцію, що посилює санкції щодо сомалійських піратів.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, у резолюції міститься вимога до всіх держав-членів Об`єднаних Націй про заморожування активів низки причетних до піратських дій у сомалійських водах юридичних і фізичних осіб.
Цей документ став третьою нинішнього року резолюцією Ради Безпеки, що посилює боротьбу з піратством біля берегів Сомалі.
Першу резолюцію щодо піратства було прийнято членами Ради Безпеки ООН у червні нинішнього року. В ній засуджуються "акти піратства й озброєного розбою в територіальних і міжнародних водах біля узбережжя Сомалі" й міститься заклик до держав здійснити всі зусилля щодо їх припинення.
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