ООН вирішила бити сомалійських піратів по фінансах

Рада Безпеки ООН сьогодні схвалила резолюцію, що посилює санкції щодо сомалійських піратів.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, у резолюції міститься вимога до всіх держав-членів Об`єднаних Націй про заморожування активів низки причетних до піратських дій у сомалійських водах юридичних і фізичних осіб.

Цей документ став третьою нинішнього року резолюцією Ради Безпеки, що посилює боротьбу з піратством біля берегів Сомалі.

Першу резолюцію щодо піратства було прийнято членами Ради Безпеки ООН у червні нинішнього року. В ній засуджуються "акти піратства й озброєного розбою в територіальних і міжнародних водах біля узбережжя Сомалі" й міститься заклик до держав здійснити всі зусилля щодо їх припинення.