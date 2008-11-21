Сучасній розвідці потрібні темношкірі агенти

Британська розвідка MI6 розгорнула кампанію з набору до своїх лав представників національних меншин, пише The Daily Telegraph.

Джерела газети в MI6 розповіли про нові пріоритети кадрової політики: тепер розвідка потребує значно більше темношкірих агентів і агентів з азіатською зовнішністю. Неназваний співрозмовник видання пояснив, що "часи багаторічного спокійного комфорту "холодної війни" закінчилися, і у національної безпеки Великої Британії з`явилися складніші виклики".

Джон (так представився співрозмовник видання) також зазначив, що в останніх наборах до MI6 близько 10 відсотків рекрутів були представниками етнічних меншин. Проте розвідка прагне збільшувати це співвідношення на їх користь.

“Джон” застеріг особливо романтичних осіб від квапливих рішень. Після недавньої прем`єри нової серії бондіани багато хто міг би подумати, що робота агента - це суцільні коктейлі, флірт, перегони на дорогих авто і ефектна стрільба “від стегна”. Проте справжні розвідники, за його визначенням, це, насамперед, "акуратні і обачні" люди.

Лента.ру