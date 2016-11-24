Масштабні пожежі в Ізраїлі: підпали розглядатимуть як спосіб терору (відео)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що підпали в Ізраїлі будуть розглядатися як терор, і реакція на них буде відповідна.

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"Кожна пожежа, яка сталася внаслідок підпалу або підбурювання до підпалу – це терор у всіх стосунках, і ми будемо розглядати його як такий. Всі, хто намагаються спалити частини Держави Ізраїль, будуть суворо покарані", - цитує прем'єра "Хаарец".

Міністр внутрішніх справ Гілад Ердан, що "це вже досить очевидно, що деякі з пожеж є результатом навмисного підпалу. Як заявив прем'єр, це терор".

Також Нетаньяху доручив МЗС звернутися до американської компанії, яка володіє величезним пожежним літаком на базі Boeing-747 "Супертанкер", щоб обговорити можливість відправки його в Ізраїль. Одного разу в 2010 році він вже працював в Ізраїлі під час наймасштабнішої пожежі в історії країни.

Як повідомлялося, за підозрою в підпалі в районі Єрусалиму вже заарештовані чотири людини. Ряд країн направили Ізраїлю допомогу для гасіння пожежі.