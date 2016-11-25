Єврокомісія зазнала масштабної кібератаки
00:16, 25 листопада 2016Світ
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Єврокомісія зазнала масштабної кібератаки, однак, витоку інформації не відбулося.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Politico з посиланням на представника установи.
За його словами, атака була успішно зупинена, витоку інформації вдалося уникнути.
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У листі IT-служби Єврокомісії, яке отримало Politico, сказано, що мова йде про DoS-атаку, яка призвела до уповільнення інтернет-з'єднання.
Співробітник організації зазначив, що «вдень ніхто не міг працювати, так як інтернет зникав двічі на кілька годин».
Раніше УНІАН повідомляв, що хакери отримали доступ до ноутбука, на якому зберігалися дані 134 386 діючих і тих, що вийшли у відставку військовослужбовців ВМС США.
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