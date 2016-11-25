В Кентуккі в результаті стрілянини в парку загинули дві людини

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За словами представника місцевої поліції Дуайта Мітчелла, ще чотири людини отримали не загрозливі для життя .

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Постраждалі доставлені в лікарню. Поліція займається пошуком підозрюваних.

Відзначається, що стрілянина сталася в парку, в якому на момент інциденту знаходилися сотні людей - в США 24 листопада відзначається День подяки.