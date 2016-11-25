Шопінг-божевілля: у США стартувала "чорна п'ятниця" (фоторепортаж)

Спочатку звичай влаштовувати розпродажі з'явився в США ще в XIX столітті. "Чорна п'ятниця" припадає на наступний день після одного з головних свят у США - Дня подяки. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів.

Через те, що День подяки припадає на четвертий четвер листопада, "чорна п'ятниця" випадає в проміжок часу з 23 по 30 листопада.

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Хоча "чорна п'ятниця" не є офіційним святом, багато людей в цей день беруть відгул, за винятком працівників роздрібної торгівлі, так як у цей день потік покупців істотно зростає. У цей день магазини відкриваються дуже рано, а деякі найбільші торговельні мережі - навіть опівночі. Першим покупцям пропонуються серйозні знижки - від 50 до 80%.

Сам термін "чорна п'ятниця" вперше з'явився у Філадельфії в 60-х роках ХХ століття і означав сильні затори на дорогах в п'ятницю після Дня подяки.

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Останнім часом традиція відзначати "чорну п'ятницю" розпродажами перекочувала і в інші країни світу, в тому числі й в Україну.