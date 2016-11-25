Трамп може стати прапороносцем Олімпійського руху у США

За словами виконавчого директора заявочного комітету "Лос-Анджелес - 2024" Джина Сайкса, підтримка Трампа в питанні проведення Олімпійських ігор у Каліфорнії "вітається і буде неоціненною".

Про це повідомляє Insidethegames.

"Він може додати нам переваг у визначенні майбутнього господаря Олімпійських ігор, показавши, що лідер країни повністю підтримує Лос-Анджелес-2024", - сказав Сайкс.

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"Трамп може стати прапороносцем Олімпійського руху в США, він може засвідчити зацікавленість нашого суспільства у проведенні змагань саме в нашій країні", - додав виконавчий директор.

Країна-господар Олімпійських ігор 2024 року буде оголошена 13 вересня наступного року у Лімі. На право проведення претендують Лос-Анджелес, Париж і Будапешт.

Останній раз Олімпійські ігри на території США проходили в Атланті в 1996 році.