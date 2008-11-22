США: російські війська фактично напали на іншу країну

США висловлюють сумнів у нормалізації відносин між НАТО і РФ найближчим часом з огляду на події навколо Грузії та Південної Осетії, попри спроби Європейського Союзу (ЄС) відновити переговори з Москвою щодо партнерства.

"Для нас складно взаємодіяти з Росією на колишньому рівні після того, як російські війська фактично напали на іншу країну", - заявив заступник держсекретаря США з політичних питань Деніел Фрід, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

При цьому він зазначив "скромний прогрес" у переговорах між Москвою та НАТО і стверджував, що російська сторона не виконує повністю зобов`язання щодо припинення вогню. Д.Фрід засумнівався також у тому, що спостерігачі від ЄС, які мають контролювати дотримання сторонами домовленостей, дістали повний доступ на територію Південної Осетії.