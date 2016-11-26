Верховний суд Норвегії не зміг гарантувати Сноудену невидачу його США

У суді вважають, що подібне питання не можна вирішити, так як і самі американці поки не подали запит на екстрадицію Сноудена, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Колишній співробітник Агентства національної безпеки Сноуден, який зараз живе в Росії, подав позов до норвезького суду в квітні цього року.

Читайте такожСноуден назвав доповідь про себе в Конгресі США "актом злої волі"

Він хотів відвідати країну, щоб отримати премію імена Карла фон Осецького, яку присудило йому норвезьке відділення ПЕН-клубу - неурядової організації, яка об'єднує професійних письменників, журналістів та поетів.

Спочатку йому відмовив у позові окружний суд Осло і апеляційний суд. Влада Норвегії також заявила, що не зможе дати Сноудену гарантій, яких він хоче.

Нагадаємо, Сноуден, який співпрацював у різні роки з американськими ЦРУ і АНБ, в 2013 році передав журналістам секретні документи, що доводили факт відстеження спецслужбами телефонних дзвінків пересічних громадян.

У США Сноудена звинувачують в крадіжці державного майна, незаконне використання інформації, що стосується національної оборони, а також у навмисному розголошення секретних даних.

Зараз він проживає в Росії, що надала йому притулок. При цьому Сноуден неодноразово заявляв, що хотів би коли-небудь повернутися на батьківщину.