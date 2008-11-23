Сварка в американському торговому центрі закінчилася стріляниною

Черговий інцидент з використанням вогнепальної зброї в громадському місці стався у США. Стрільбу було відкрито в торговельному центрі, розташованому поблизу Сієтла (штат Вашингтон), передає AP.

Як повідомили в місцевій поліції, в торговельному центрі виникла сварка між молодиком і двома його приятелями, з якими він туди прийшов. Під час сварки він вихопив пістолет, кілька разів вистрілив у своїх опонентів і зник з місця злочину.

Обидва його приятелі з пораненнями були відправлені до лікарні Сієтла, де один із них помер. Загиблому було близько 20 років. Поліція веде пошуки злочинця, повідомляє NEWSru .