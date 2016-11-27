Прихильник Кремля Фійон перемагає в праймеріз консерваторів у Франції

Про це повідомляє Le Figaro.

Так, у другому турі Фійон здобув підтримку 68,4% учасників праймеріз. Його опонент, екс-прем'єр-міністр Ален Жюппе, набрав 31,6%. При цьому на даний момент підраховано понад 50% бюлетенів.

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Жюппе вже визнав поразку і пообіцяв підтримати Фійона в ході виборчої кампанії в 2017 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що перед другим туром фаворитом був Фійон - опитування пророкували йому 65% голосів. Його визнали також і переможцем теледебатів між двома кандидатами, які відбулися 24 листопада.

Суперником переможця праймеріз, найімовірніше, стане лідер ультраправих Марін Ле Пен, яка, за даними соцдосліджень, з великим відривом випереджає своїх конкурентів у президентських рейтингах.

Зазначимо, що Фійон представляє французьких консерваторів з партії "Республіканці", які виступають за посилення співпраці з Росією, в тому числі щодо Сирії. Він неодноразово критикував президента Франсуа Олланда за його жорстку позицію щодо Росії.