Ізраїль схвалив закупівлю 17 винищувачів-бомбардувальників F-35

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Таким чином, загальний обсяг замовлення цих бойових літаків ізраїльським урядом досяг 50 одиниць.

Читайте такожВПС США відкликали 10 винищувачів F-35: в паливних баках виявлено дефект

В заяві прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху йдеться, що рішення було прийнято одноголосно.

Lockheed Martin розробляє три версії цього літака - для Пентагону, а також для дев'яти країн, вже підписали контракти про поставки - Південної Кореї, Ізраїлю, Великобританії, Японії, Австралії, Туреччини, Італії, Норвегії та Голландії.

Перші два літака F-35 будуть доставлені в Ізраїль до кінця року.