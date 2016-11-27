Ізраїль схвалив закупівлю 17 винищувачів-бомбардувальників F-35
22:51, 27 листопада 2016Світ
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Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив закупівлю ще 17 малопомітних винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35 Lightning II компанії Lockheed Martin.
Ілюстрація / REUTERS
Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
Таким чином, загальний обсяг замовлення цих бойових літаків ізраїльським урядом досяг 50 одиниць.
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В заяві прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху йдеться, що рішення було прийнято одноголосно.
Lockheed Martin розробляє три версії цього літака - для Пентагону, а також для дев'яти країн, вже підписали контракти про поставки - Південної Кореї, Ізраїлю, Великобританії, Японії, Австралії, Туреччини, Італії, Норвегії та Голландії.
Перші два літака F-35 будуть доставлені в Ізраїль до кінця року.
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