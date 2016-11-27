Військові в Сербії вийшли на акцію протесту через низьку зарплату й погані умови праці

Демонстрація перед Міністерством оборони Сербії 27 листопада була першим подібним публічним протестом, передає Радіо Свобода.

Учасники акції також передали лист в офіс президента Томіслава Ніколіча, який є верховним головнокомандувачем збройних сил країни, закликаючи його «захистити» їх.

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Державне інформаційне агентство Tanjug повідомило, що протест був організований профспілкою військових.

Лідер профспілки Новіца Антич сказав на мітингу, що «якщо сербський солдат не може прогодувати свою сім'ю ... це проблема».

У профспілці заявляють, що понад три чверті співробітників армії мають щомісячну зарплату нижче, ніж в середньому по Сербії, яка становить близько 389 доларів США.

Антич сказав, що близько тисячі людей покинули збройні сили в 2016 році через низькі зарплати і погані умови праці.