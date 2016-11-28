Російські дипломати контактували з угорськими неонацистами - Financial Times

Про це повідомляє РБК з посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, угорські спецслужби встановили, що російські дипломати і люди в російській військовій формі брали участь у тренуваннях членів угорської організації «Рух національний фронт» (MNA), керівництво якої сповідувало неонацистську ідеологію.

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FT також зазначає, що угорські журналісти отримали доступ до листування лідерів MNA, в якій обговорювалося отримання фінансової допомоги з Москви.

Інтерес до MNA виник після того, як угорська поліція провела операцію з арешту лідера організації Іштвана Дьоркоша. Останній називав себе нацистом і захоплювався угорським нацистом Ференцj. Салаші, який під час Другої Світової війни був союзником Гітлера, а після заняття Угорщини радянськими військами був страчений за участь у масових вбивствах (його соратники по партії вбили від 10 до 15 тисяч євреїв). В ході поліцейської операції він забарикадувався у своєму будинку і почав відстрілюватися, в результаті чого один поліцейський був убитий.

В даний час Дьоркош сидить у в'язниці і підозрюється у скоєнні цілого ряду злочинів, у тому числі і в поширенні людиноненависницької ідеології.

Джерела FT в спецслужбах стверджують, що в Будапешті знали про те, що Росія надавала допомогу екстремістам на території Угорщини. Проте влада не піднімали це питання, побоюючись, що Москва відмовить у реалізації економічних проектів. Мова йде про постачання газу і будівництво двох реакторів на АЕС в місті Пакш.