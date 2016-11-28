Хакери зламали комп'ютерні системи оборонного відомства Японії - ЗМІ

Як повідомило агентство Kyodo News з посиланням на джерела в міністерстві, в результаті кібератаки можливий витік даних, передає ТАСС.

За наявними даними, об'єктом нападу стала система обміну інформацією між різними підрозділами Сил самооборони. Вона складається з двох частин, які в цілях безпеки використовуються окремо, проте зловмисникам вдалося використати для злому канали зв'язку між ними.

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Як вважають у відомстві, несанкціонований доступ до мережі був отриманий через комп'ютери, встановлені у відомчій академії національної оборони і медичному коледжі міністерства.

Фахівці оцінюючи наслідки кібератаки, вважають, що напад вчинили професіонали, за якими, можливо, стоїть іноземна держава. В даний час у відомстві посилені заходи безпеки, працівникам і службовцям Сил самооборони, зокрема, заборонено виходити в інтернет.

Kyodo зазначає, що в японському оборонному відомстві з 2014 року діє спеціальна група з комп'ютерної безпеки, яка повинна цілодобово стежити за комунікаційними системами міністерства та Сил самооборони.