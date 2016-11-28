У Канаді розбився винищувач CF-18

За словами командира ВПС Канади Майкла Гуда, в результаті аварії загинув пілот, передає РБК з посиланням на CTV.

Як відзначає видання, в Колд Лейк на кордоні між провінціями Альберта і Саскачевані.знаходиться найбільша база канадських ВВС.

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За словами представника армії Канади Мета Стронга, на даний момент на місці аварії знаходяться чотири екіпажі аварійно-рятувальних служб.

Причини інциденту наразі встановлюються.

Подію, як повідомляє CTV, вже обговорили в Сенаті Канади. Один із парламентаріїв Джеймс Безан назвав аварію з CF-18 «жахливим, жахливим нещасним випадком». Він також звернувся до міністра оборони Канади Харджиту Сінгху Саджану з проханням повідомити подробиці інциденту.