У штаті Мічиган офіційно затвердили перемогу Трампа

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Politico.

Виборча комісія Мічигану підтвердила результати президентських виборів у штаті.

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Трамп отримав 47,6%, або 2,3 мільйона голосів, що на 10,7 тисяч голосів більше, ніж у кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Таким чином, Трамп став першим кандидатом від республіканців, який виграв у штаті Мічиган, з часів виборів 1988 року, коли американським президентом був обраний республіканець Джордж Буш-старший.

Як повідомляв УНІАН, вибори президента США відбулися 8 листопада. Вдень 9 листопада були озвучені результати, згідно з якими за Трампа віддали 289 голосів виборщиків при необхідних 270. Його суперниця Хілларі Клінтон отримала 218 голосів.