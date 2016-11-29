Німеччина закликала уряд Сирії до встановлення гуманітарної паузи в Алеппо

Заклик адресований не лише до сирійської влади, але і до її союзників, передовсім Росії та Ірану, передає Deutsche Welle.

"Після останніх тяжких боїв та через захоплення значної частини східного Алеппо режимом і його союзниками у людей нічого не залишилося", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ Німеччини.

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Після того, як урядові війська та курдські загони, які їх підтримують, встановили контроль над шістьма районами східного Алеппо, території, підконтрольні повстанцям, опинилися розділеними надвоє.

Таким чином, умови облоги в сирійському місті стали ще жорсткішими. Десятки тисяч цивільних, які перебувають в районах Алеппо, підконтрольних повстанцям, потерпають від браку продовольства та медикаментів.