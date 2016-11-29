Кількість мігрантів, що прибули в Італію, досягла рекордного рівня

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Цього року число прибулих мігрантів уже перевищило 171 тис., побивши рекорд 2014 року, коли до країни приїхало близько 170,1 тис. осіб, повідомило міністерство внутрішніх справ.

За даними ООН, близько 4690 мігрантів загинули чи зникли безвісти, намагаючись переправитися через Середземне море.

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Системі надання притулку в Італії все важче витримувати приплив мігрантів. Понад 176 тисяч осіб в даний час знаходяться в спеціальних центрах розміщення по всій країні.

Більшість з них прибули в Італію з африканських країн: близько 36 тисяч з Нігерії, близько 20 тисяч з Еритреї та близько 12 тисяч - з Гвінеї.

Багато з них мають намір їхати на північ, серед найпопулярніших напрямків - Німеччина і Швеція.

Кількість мігрантів, які прибувають до Італії, зросла, після того як шлях через Грецію, і Балкани були в основному заблоковані за допомогою угоди між Євросоюзом і Туреччиною.

За цією угодою всі нелегальні мігранти, які прибувають до Греції з Туреччини, повертаються назад.