В Індії пройшли багатотисячні акції проти реформи грошей

Згідно з рішенням уряду, що набуло чинності 9 листопада, запроваджений обмін купюр номіналом 500 та 1000 рупій (приблизно 7 та 14 євро відповідно) на нові купюри номіналом 200 та 2000 рупій, передає Deutsche Welle.

Старі купюри, відповідно, виводяться з обігу. Обмін можливий лише після зарахування грошей на рахунок, пише інформагенція dpa.

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Про цю раптову реформу прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив ввечері 8 листопада. Мета змін - удар по тіньовій економіці та боротьба з корупцією шляхом виведення з обігу "чорної" готівки. Однак опозиція закидає Моді, що уряд завдав удару по населенню: обмін триває дуже довго, з великими чергами. Окрім того, внаслідок реформи з обігу фактично вилучено 86 відсотків індійської валюти.

Проблеми виникли не лише в Індії, а й у сусідніх Бутані та Непалі, де індійську рупію також використовуються як засіб розрахунку. Що робити з індійською валютою, яка знаходиться на руках в цих країнах, - незрозуміло.